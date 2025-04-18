Полицейские задержали подозреваемых в поджоге дома главного ростовского имама

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке поджечь дом председателя Центрального духовного управления донских мусульман имама-ахунда Мухаммеда Бикмаева в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Задержаны двое мужчин 32-х и 24-х лет. Отмечается, что первый ранее был осужден за кражу, второй — за кражу имущества и сбыт наркотиков.

Неизвестные пытались поджечь дом Мухаммеда Бикмаева на улице Туркестанской в Ростова-на-Дону вечером 15 апреля. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Кристина Федичкина