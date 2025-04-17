НЭВЗ планирует начать выпуск нового электровоза в 2025 году

В текущем году Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) планирует выпустить новый электровоз 2ЭС9. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"» Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

На предприятии ведется техническая подготовка производства, в первую очередь сотрудники займутся изготовлением опытного образца. В эти работы будет инвестировано 445 млн руб.

Как отмечается в сообщении, с 2024 года на предприятии также реализуется инвестпроект по модернизации окрасочного производства стоимостью 2,8 млрд руб. Большую часть из них – 2 млрд руб. – выделил Фонд развития промышленности России.

В рамках проекта уже построена компрессорная станция, ведется реконструкция производственных площадей и установка оборудования. Завершить модернизацию планируют в 2026 году. Ожидается, что это позволит увеличить объемы окраски электровозов с 550 до 700 локомотивных секций в год.

ООО «ПК «НЭВЗ» с 2003 года входит в состав АО «Трансмашхолдинг». На заводе разработали и выпускают магистральные грузовые и пассажирские электровозы переменного тока, промышленные электровозы постоянного и переменного тока. Всего с поточных линий завода сошло 17 тыс. электровозов 70 типов. За десять лет объем инвестиций в производство превысил 15 млрд руб. В компании работают около 9 тыс. человек.

Кристина Федичкина