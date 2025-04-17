В Ростовской области шахта «Садкинская» возобновила работу после ЧП

Шахта «Садкинская» в Ростовской области возобновила работу после ЧП. Предприятие функционирует в обычном режиме, а график работы персонала соблюдается согласно расписанию, сообщили в региональном Министерстве промышленности и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во время обрушения, случившегося утром, 77 горнорабочих находились под землей. Из них 75 человек самостоятельно выбрались на поверхность, а двое оказались заблокированными в шахте.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов» для спасения пострадавших была организована масштабная операция с применением специализированной тяжелой техники и систем вентиляции. Спустя более 10 часов спасатели смогли добраться до заблокированных шахтеров. Оба горняка были извлечены живыми и в настоящее время находятся дома.

Николай Аксенов