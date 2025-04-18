На Дону застройщиков обязали регистрировать юрлица для работы в регионе

Застройщики из других регионов, планирующие вести строительство в Ростовской области, теперь обязаны зарегистрировать свои юридические лица на её территории. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на выступление врио губернатора Юрия Слюсаря на площадке строительного форума «Ступени. Рост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Если здесь выдается разрешение на строительство, то и юридическое лицо должно быть зарегистрировано здесь, и результаты деятельности должны оставаться в Ростовской области, а не выплачиваться в виде налогов там, где зарегистрирована головная компания»,— пояснил глава региона.

По словам врио губернатора, в регионе наблюдались случаи, когда иногородние компании возводили жилье не лучшего качества без необходимой социальной инфраструктуры, при этом прибыль уходила из области.

С 1 декабря в Ростове приостановлена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов из-за жалоб горожан на отсутствие социальной инфраструктуры. С начала 2025 года градостроительные полномочия администрации Ростова-на-Дону перешли на региональный уровень.

Николай Аксенов