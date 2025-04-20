Банк уполномочен охладить

В июле 2024 года вступили в силу положения закона №369-ФЗ и указания Центробанка, затрагивающие интересы лиц, осуществляющих безналичные платежи. Банки должны возмещать клиентам ущерб, если банк пропустил мошеннический перевод и не принял мер предосторожности в течение 30 календарных дней после заявления клиента. Кроме того, банки должны ввести двухдневный период охлаждения, даже если клиент настаивает на переводе или пытается повторить операцию в течение этого срока. После окончания периода банк обязан выполнить перевод по настоянию клиента и не несет ответственности за убытки в этом случае. Также кредитные организации должны отключить доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые участвуют в схемах вывода и обналичивания похищенных средств, на основании информации от правоохранительных органов.

При этом банки обязаны учитывать дополнительные критерии мошеннических операций: наличие уголовного дела в отношении получателя, информация от сторонних организаций (например, операторов связи о необычной телефонной активности), нетипичные для клиента операции, использование устройств, связанных с мошенниками.

Юлия Пославская