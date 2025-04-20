Петербуржцы чаще всего бронировали отдых на майские в Москве и Ленобласти

Рейтинг туристических предпочтений петербуржцев на майские праздники по внутренним направлениям возглавили Москва (16%), Ленинградская (12%) и Калининградская (9%) области. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Также спросом у петербуржцев пользуются поездки в Псковскую, Нижегородскую, Новгородскую и Ярославскую области, в Краснодарский край, Карелию и Татарстан»,— рассказали в компании.

Кроме того, Петербург как внутреннее направление на майские также популярен среди российских туристов — за год спрос на него вырос на 34%. Всего же на долю Северной столицы приходится 20% всех бронирований по стране на майские праздники.

Как рассказала управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова, эксперты фиксируют прирост бронирований по стране на майские праздники на уровне 20%. Кроме того, более чем на треть вырос спрос на зарубежные направления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 57% посуточных загородных домов в Ленобласти уже забронировано на майские праздники.

Дарья Астанина