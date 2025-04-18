Майский ажиотаж

Традиционно в апреле перед многими горожанами встает вопрос, где арендовать коттедж на майские праздники. Несмотря на повышение цен, интерес к объектам загородного отдыха в Ленобласти вырос относительно аналогичного периода 2024 года. Значительно увеличилось и предложение: по некоторым оценкам, прибавка составила до 67%. Разброс вариантов и цен за сутки значительный: от нескольких сотен рублей в сутки за кемпинг или тысячи рублей за дачный дом до 120 тыс. рублей и более за особняк. Где и за сколько можно отдохнуть в Ленинградской области, разбирался Артемий Чулков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аренда самых дорогих отдельных домов в загородных базах отдыха стоит почти 200 тыс. рублей в сутки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Аренда самых дорогих отдельных домов в загородных базах отдыха стоит почти 200 тыс. рублей в сутки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты компании «Островок» сообщили о росте интереса ко всем объектам посуточной аренды в регионе в период с 1 по 11 мая на 31% относительно прошлого года и о повышении средней цены ночи на 13%, до 7,8 тыс. рублей. «Полагаем, что на высокие темпы роста влияет удачная конфигурация праздничных дней: отдыхаем два раза по четыре дня»,— отметили в пресс-службе агрегатора. Предложение размещения в регионе увеличилось на 62% за год и превысило 1,6 тыс., отметили в компании.

Наибольшую цифру роста предложения по аренде объектов загородного отдыха в Ленинградской области на майские праздники в 2025 году по сравнению с предыдущим (+67%) назвали эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия», в части объявлений в категории загородных домов.

Аналитики платформы для управления гостиничным бизнесом TravelLine дали оценку увеличения спроса по всем типам загородных туристических объектов в 12,6%. Средняя цена одной ночи, по их данным, сократилась на 8% и составила 14,9 тыс. рублей.

Базы отдыха, гостиницы, отели

Базы отдыха, гостиницы и отели — самая популярная категория объектов в регионе на майские праздники. По данным «Островка», на них приходится не менее 57% всех туристов.

Подобные объекты бывает сложно классифицировать по принципу «загородности», что мешает выводить средние показатели, поэтому ниже мы просто выделим варианты в различных ценовых категориях. Стоит отметить, что часто в рамках одного объекта предлагается проживание с довольно значительным разбросом по стоимости и условиям.

Также необходимо отметить, что база отдыха представляет собой сеть строений, которые могут сдаваться в аренду целиком или делиться на номера, а в случае с гостиницей или отелем возможности проживания в отдельном доме нет. Такие объекты обычно находятся в сельских поселениях или коттеджных поселках, что обеспечивает доступ ко всем благам цивилизации.

Цены на эту категорию объектов на период майских праздников начинаются примерно от 2 тыс. рублей в сутки за двух человек. Например, за эту сумму предлагается комната в «Доме туриста» в Тосненском районе. Включены минимальные удобства: постельное белье, холодильник, микроволновка, интернет, общий санузел на этаже.

За 2,7 тыс. в день можно снять в Приозерском районе двухместный номер в отеле, находящемся неподалеку от Суходольского озера. Туристам предоставляется парковка, беседки для пикника, мангальная зона и общая кухня.

Похожий номер со включенным завтраком, дополнительным спальным местом и собственным санузлом на базе отдыха в Выборгском районе, на берегу Финского залива, обойдется уже в 6 тыс. рублей в сутки.

Номер-студия со своими кухней и санузлом в гостинице на берегу Финского залива в Курортном районе обойдется в 14,5 тыс. рублей в сутки. На территории имеются детские развлекательные программы и мастер-классы, прокат спортивного оборудования и водного транспорта, место для мангалов. «Делюкс» с панорамным видом на лес в Выборгском районе можно арендовать за 19,4 тыс. рублей в день.

Отдельное строение, например двухкомнатный коттедж с базовыми опциями (кухонный уголок, газовая плита, дровяная печь, отдельно стоящий душ и туалет) на базе отдыха в Приозерском районе стоит 4,9 тыс. рублей в сутки. На другой базе в том же районе дом с холодильником, телевизором, собственной душевой комнатой и туалетом стоит 6,6 тыс. рублей в сутки. Туристам доступны мангальная зона, бильярд, настольный теннис, волейбол, футбол, баня и парковка.

Аренда самых дорогих отдельных домов в загородных базах отдыха стоит почти 200 тыс. рублей в сутки. Так, во Всеволожском районе за 195 тыс. рублей в день предлагается резиденция площадью 280 кв. м с несколькими спальнями, панорамным видом на озеро и отапливаемым паркингом. В стоимость включено питание, а также охрана дома.

Загородные дома

По данным платформы «Авито Путешествия», на даты майских праздников (1–4 и 8–11 мая) уже забронировано 57% посуточных загородных домов в Ленинградской области от фактического прошлогоднего объема. Средняя стоимость составила 13,4 тыс. рублей в день. По оценке «Островка», эти объекты составляют 3% от всех бронирований на майские в регионе, а среднесуточная цена — 10,7 тыс. рублей.

Наиболее бюджетные объявления, размещенные на сервисах посуточной аренды, предлагают дома от 1 тыс. рублей в день. За эту сумму, например, можно арендовать одноэтажный дачный домик с комнатой 16 кв. м и кухней с печкой 6 кв. м в Выборгском районе. Достаточно просторный участок — 18 соток, в пределах километра находится озеро. Условия — «деревенские»: душ и туалет на улице.

За 2–5 тыс. рублей в сутки можно арендовать дома с более высоким уровнем комфорта: современная мебель, санузел, душ. Большинство участков до 8 соток. Вместимость — от двух до шести человек. Там также могут быть панорамные окна, газовая плита и кухонные принадлежности, Wi-Fi, камин, сауна, баня, веранда, беседка, мангал и гамак. В некоторых объявлениях за дополнительную плату предлагается трансфер. Среди распространенных требований арендодателей — залог (чаще всего — около 2 тыс. рублей), чистота. В большинстве домов запрещены шумные вечеринки и курение.

Среди вариантов за 6–15 тыс. рублей в день чаще совмещаются сразу все или почти все опции, которые могут быть в более дешевых домах. Также в этой категории чаще предлагаются участки большего размера — 12 и более соток, однако есть и с меньшей прилегающей территорией. Так, за 11,6 тыс. рублей в сутки можно снять дом 65 кв. м. на участке 12 соток в Выборгском районе, он включает две спальни с двухместными кроватями и кухню-гостиную. Присутствует водонагреватель, отопление, холодильник, стиральная машина, мангал и сауна вместимостью шесть человек. Для проживания требуется внести залог 5 тыс. рублей.

С дальнейшим ростом стоимости значительно увеличивается и количество возможных удобств: в объявлениях с ценой 16 тыс. рублей и более в сутки может присутствовать несколько санузлов, спален, аудиосистемы, игровые приставки, смотровые площадки, большие парковки, участки 20 и более соток, могут предлагаться услуги клининга. В отличие от более бюджетных вариантов, подобные дома часто предлагаются для проведения мероприятий и могут быть специально для этого оборудованы — например, иметь большие парковки, банкетные залы или зоны отдыха.

К примеру, за 20 тыс. рублей в день можно арендовать трехэтажный коттедж во Всеволожском районе площадью 200 кв. м с парковкой на 10 машин, смотровой площадкой и собственной пристанью. Присутствуют сауна, бильярдный стол и настольный теннис. Существуют, однако, и значительно более дорогие варианты. Так, особняк в Приозерском районе площадью 650 кв. м стоит 120 тыс. рублей в сутки. Залог при аренде подобных домов может доходить до нескольких десятков тысяч рублей.

Кемпинги и глэмпинги

На кемпинги и глэмпинги приходится около 6% бронирований в Ленинградской области, следует из аналитики «Островка». Средняя стоимость ночи — 8,7 тыс. рублей.

Кемпинг — самый бюджетный вариант загородного отдыха, представляющий собой место для размещения в собственной палатке, находящееся на природе и оборудованное дополнительной инфраструктурой.

Суточная стоимость места под палатку, следует из предложений, размещенных на агрегаторах аренды, начинается от 150 рублей и может доходить до 1,5 тыс. рублей. Аренда палатки стоит от одной до нескольких тысяч рублей в день, в зависимости от ее размера, спальных мешков — от 250 рублей в день.

Часто кемпинги являются частью баз отдыха, в которых также можно арендовать дома или номера. На территории может быть Wi-Fi, душ, туалеты, зоны для мангалов, автостоянки, магазины и кафе. Также, в зависимости от локации, за отдельную плату туристам предлагаются бани, беседки, экскурсии, аренда лодок и SUP-досок, развлекательные программы для детей.

Для более комфортного размещения на природе существуют глэмпинги, сочетающие в себе дикую природу и удобства отелей и баз отдыха. К условиям кемпингов добавляется проживание в оборудованных палатках или домах, в которых может иметься электричество, водоснабжение, купель, камин, мебель, кухонное оборудование и тому подобные удобства.

Стоимость проживания в глэмпингах Ленинградской области на майские праздники среди вариантов, представленных на площадках объявлений, начинается от 3,2 тыс. рублей в сутки и может доходить до 30 тыс. рублей и более в сутки. Более дорогие варианты предлагают размещение на большей площади, включают шведский стол и неограниченный доступ к имеющимся в глэмпинге активностям.

Артемий Чулков