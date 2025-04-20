Тюменца, впавшего в кому в Паттайе, готовят к отправке в Россию в Бангкоке

Тюменца Григория Шарова, который впал в кому на отдыхе в Паттайе (Таиланд), перевели в более современную больницу в Бангкоке и готовят к отправке в Россию, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Как рассказал глава регионального исполкома ОНФ в в Роман Чуйко, он находится на связи с семьей. Тюменцу должны провести диагностику и подготовить к эвакуации в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне тюменскому правительству совместно с представительством МИД в Екатеринбурге удалось договориться со страховой компанией «Ингосстрах» об открытии страхового покрытия для решения проблемы тюменца. «Новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице»,— говорится в сообщении правительства.

По данным СМИ, Григорий Шаров является заслуженным ветераном милиции Тюменской области: в 1990-е годы он занимал пост заместителя начальника уголовного розыска УВД Тюменской области.