Впавшего на отдыхе в кому тюменца доставят из Таиланда в Россию

Жителя Тюмени Григория Шарова, впавшего в кому во время отдыха в Таиланде, доставят на лечение в Россию, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас он находится в реанимации больницы в Паттайе. Семья Григория Шарова обратилась за помощью в Общероссийский Народный фронт (ОНФ) Тюменской области. Его глава Роман Чуйко сообщил, что обращение передано региональному правительству. «Так как много разных сложных юридических вопросов, областное правительство работает совместно с МИДом, держит связь с федеральным Центром медицины катастроф. Мы находимся на связи с семьей. Решается вопрос о его транспортировке авиабортом. В Тюмени его уже ждет лечащий врач, у которого он наблюдался последние годы»,— рассказал господин Чуйко.

Напомним, в июле прошлого года жительница Тюмени разместила на своей странице видеообращение к главам МИДа, Генпрокуратуры РФ и СКР, в котором говорилось, что ее мать Наталья Герасимова улетела на отдых в Сиде (Турция) с двумя внуками, а позднее попала в госпиталь с сердечным приступом и впала в кому. Клиника «не отдавала» пациентку из-за долга по оплате лечения в размере более 20 тыс. долларов. К августу ее смогли отправить в Россию, она проходила лечение в московской больнице, однако позднее скончалась.

Ирина Пичурина