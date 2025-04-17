Петербуржцы в преддверии Пасхи выбирают куличи с необычными начинками

Жители Петербурга стали чаще искать дубайские куличи, сообщает маркетплейс цветов и подарков Flowwow 17 апреля. Около 1,5% поисковых запросов к празднику касаются начинки «дубайский шоколад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тем не менее, по предзаказам в городе на Неве чаще всего пользуются спросом классические куличи. За изделие ручной работы весом от 0,5 до 1 кг в среднем нужно отдать 2348 рублей.

Что касается необычных начинок, то помимо «дубайского шоколада» жителям города предлагают куличи с кремом-брюле, фисташками, вкусом «Рафаэлло» и «Сникерса». Средняя стоимость начинается от 2350 рублей.

Аналитики Flowwow подчеркивают, что в текущем году предзаказы на куличи начали оформлять с начала праздничной недели. Взрывной рост ожидается 18 апреля, в преддверии Пасхи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2024 году петербуржцы купили 5,5 тонн куличей, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Андрей Маркелов