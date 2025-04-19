Главные новости за 19 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Во всех православных храмах Краснодара в ночь с 19 на 20 апреля состоятся праздничные пасхальные богослужения.

Также во всех 59 храмах города усилены меры безопасности.

В преддверии Пасхи взрывотехники ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии проводят обследование храмов Краснодара. Аналогичные мероприятия осуществляются в Сочи и на территории ФГБУ «Сириус» силами подразделения ОМОН «Зверобой-Юг».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных результатах проверки по фактам возможного нарушения прав участников долевого строительства жилого комплекса «Сорока» в поселке Краснодарском.

В оперативном штабе Краснодарского края представили карту с актуальной информацией о закрытых и открытых для купания пляжах Анапы и Темрюкского района в преддверии курортного сезона.

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. По информации краевого управления МЧС, в дневные часы и до конца суток 20 апреля, а также в течение 21 апреля на большей части региона, за исключением его северной половины и Сочи, прогнозируется неблагоприятный комплекс метеоявлений.

Центральный районный суд Сочи 17 апреля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в пользу государства имущества, приобретенного бывшим депутатом Сочинского горсобрания Суреном Эксузяном.

Очередной выброс мазута зафиксирован утром 19 апреля на одном из участков побережья Анапы.