Во всех храмах Краснодара состоятся пасхальные богослужения

Во всех православных храмах Краснодара в ночь с 19 на 20 апреля состоятся праздничные пасхальные богослужения. Жители города смогут посетить службы в ближайших к дому храмах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Центральное богослужение пройдет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, где литургию возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Служба начнется в 23:00, а ровно в полночь состоится традиционный Крестный ход.

Ожидается, что к началу богослужения в собор доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Помимо ночных служб, в крупных храмах города будут проведены и утренние литургии.

Прямая трансляция праздничного богослужения из кафедрального собора будет доступна на телеканалах «Кубань 24» и «Краснодар».

В ночь на Пасху во всех храмах будет обеспечено дежурство сотрудников полиции и противопожарных служб.

Для удобства верующих городские власти приняли решение продлить работу общественного транспорта на время пасхальных мероприятий.

Вячеслав Рыжков