Глава СКР поручил разобраться в проблеме дольщиков в поселке Краснодарский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных результатах проверки по фактам возможного нарушения прав участников долевого строительства жилого комплекса «Сорока» в поселке Краснодарском. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно заявлению местной жительницы, строительство многоквартирных домов, начатое ООО «СК Проспектстрой» в 2016 году, до настоящего времени не завершено. В 2021 году компания-застройщик была признана банкротом, и вместо завершения работ было принято решение о выплате компенсаций. Однако, по утверждению дольщиков, полученных сумм недостаточно для приобретения жилья равнозначной стоимости.

По данным заявительницы, число пострадавших превышает 100 человек, среди них есть инвалиды, пенсионеры, участники специальной военной операции и семьи с детьми. Несмотря на многочисленные обращения в органы власти и сообщения в СМИ, ситуация не получила разрешения.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю приступило к процессуальной проверке. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову представить доклад о выявленных обстоятельствах и последующих действиях.

Ход исполнения поручения и сама проверка находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

Вячеслав Рыжков