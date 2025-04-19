На территории Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. По информации краевого управления МЧС, в дневные часы и до конца суток 20 апреля, а также в течение 21 апреля на большей части региона, за исключением его северной половины и Сочи, прогнозируется неблагоприятный комплекс метеоявлений. Ожидаются сильные ливни и дожди, местами с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20–22 м/с.

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В связи с этим ведомство рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности: по возможности оставаться в помещении, контролировать исправность отопительных и осветительных систем, отключать электроприборы и газовое оборудование при перебоях в подаче ресурсов. Рекомендуется использовать водонепроницаемую одежду, заранее упаковать ценные вещи во влагозащитные материалы и быть готовыми к экстренной эвакуации.

При выходе из дома советуют брать с собой документы, деньги, медикаменты и запас продуктов. Важно следить за сообщениями местных СМИ, реагировать на СМС-оповещения и придерживаться инструкций экстренных служб.

Вячеслав Рыжков