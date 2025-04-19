В оперштабе Кубани показали карту закрытых для купания пляжей

В оперативном штабе Краснодарского края представили карту с актуальной информацией о закрытых и открытых для купания пляжах Анапы и Темрюкского района в преддверии курортного сезона. Информация опубликована в Telegram-канале оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

На территории Анапы в зону действия чрезвычайного положения попали все городские пляжи, в том числе общественные. В Темрюкском районе ситуация иная: запрет затронул лишь девять участков. В общей сложности на карте красным цветом отмечены 150 пляжей — 141 в черте Анапы и девять в соседнем муниципалитете.

При этом значительная часть побережья Темрюкского района — около 130 км — остается открытой для купания. Среди доступных к посещению зон — пляжи в станице Тамань и поселке Сенной, расположенные в акватории Таманского залива, а также все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти участки на карте обозначены зеленым цветом.

Вячеслав Рыжков