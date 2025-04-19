Новый выброс мазута нашли на одном участке побережья Анапы

Очередной выброс мазута зафиксирован утром 19 апреля на одном из участков побережья Анапы. Об этом сообщили участники обязательного ежедневного мониторинга, проводимого муниципальными командами Кубани, пишет оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Согласно информации команды из Выселковского района, незначительное загрязнение нефтепродуктами обнаружено на территории пляжа отеля «Пляжный поселок», закрепленного за данным муниципалитетом. Ведутся работы по оперативной ликвидации последствий загрязнения.

Уборка проводится преимущественно ручным способом — с использованием сит и граблей, что позволяет минимизировать вред экосистеме побережья. Особое внимание уделяется свежим выбросам, поскольку они представляют наибольшую угрозу и поддаются более эффективной очистке.

Ранее оперштаб региона опубликовал карту с актуальной информацией о закрытых и открытых для купания пляжах Анапы и Темрюкского района. На территории Анапы в зону действия чрезвычайного положения попали все пляжи.

Вячеслав Рыжков