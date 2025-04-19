Взрывотехники проверяют храмы Краснодара перед Пасхой

В преддверии Пасхи взрывотехники ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии проводят обследование храмов Краснодара. Аналогичные мероприятия осуществляются в Сочи и на территории ФГБУ «Сириус» силами подразделения ОМОН «Зверобой-Юг», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

К обеспечению общественной безопасности в период пасхальных богослужений привлечены около 300 сотрудников Росгвардии. Силовики патрулируют прилегающие территории в пешем порядке и на автотранспорте.

В Краснодаре пасхальные богослужения проведут во всех храмах. Центральное богослужение начнется в 23:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, литургию возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В полночь запланирован традиционный Крестный ход.

Вячеслав Рыжков