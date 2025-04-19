Суд в Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего депутата

Центральный районный суд Сочи 17 апреля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в пользу государства имущества, приобретенного бывшим депутатом Сочинского горсобрания Суреном Эксузяном. Прокуратура настаивала на том, что активы носили коррупционный характер. В перечень конфискованного имущества вошли два земельных участка общей стоимостью 525 млн руб. и денежные средства в объеме 110 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два года назад аналогичное решение уже выносилось тем же судом, однако в 2024 году Верховный суд РФ отменил его, усомнившись в полноте правовой оценки и направив дело на новое рассмотрение. Повторная проверка подтвердила доводы надзорного ведомства. Кроме того, действиям фигуранта Эксузяна дана и уголовно-правовая квалификация: он стал фигурантом ряда дел, связанных с махинациями с землей в границах Сочинского национального парка.

По данным следствия, экс-депутат, используя право Героя Советского Союза на бесплатное предоставление земли, оформил в свою собственность участок площадью 2 тыс. кв. м, расположенный вблизи государственной резиденции «Бочаров Ручей». Впоследствии на этой территории были построены апартаменты. Еще один участок — 1 га в центре курорта — был получен под предлогом размещения жилого дома и хозпостроек, однако на деле представлял собой металлоконструкции на временном фундаменте.

Гражданское дело сопровождалось представлением доказательств, указывающих на незаконность приобретения активов. Суд признал их достаточными и обратил имущество в доход Российской Федерации.

Вячеслав Рыжков