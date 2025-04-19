В краснодарских храмах усилили меры безопасности

В преддверии пасхальных богослужений в Краснодаре усилены меры безопасности в 59 храмах города. Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Особое внимание уделено объектам с ожидаемым высоким числом прихожан. По данным мэрии, территории крупнейших храмов были обследованы кинологами с собаками, проведены проверки систем пожарной безопасности и работоспособности каналов экстренного оповещения. В ночь с 19 на 20 апреля безопасность в храмах обеспечат сотрудники полиции, представители казачества и 40 спасателей.

Для удобства верующих организована работа общественного транспорта в ночное время. Прямая трансляция богослужения из Свято-Екатерининского кафедрального собора будет доступна на телеканалах «Кубань 24» и «Краснодар».

Вячеслав Рыжков