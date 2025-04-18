Слуцкий призвал проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что направит запросы в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность деятельности экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова, а также законность его нахождения на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«ЛДПР выведет этого "лидера по оказанию миграционных услуг" на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим все — от того, как попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре»,— сказал глава ЛДПР (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что господин Исмаилов в одном из интервью утверждал, что «узбеки хотят заселить Россию». И, по мнению Леонида Слуцкого, этот процесс уже начался: «чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждой семье, большие узбекские семьи». 13 марта господин Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию до конца 2025 года. По его мнению, такая мера необходима для обеспечения безопасности РФ и граждан.

Екатерина Отрашкевич