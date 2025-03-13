ЛДПР выступает за полный запрет въезда мигрантов в Россию

ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в Россию до конца 2025 года, рассказал лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, данная мера необходима для безопасности страны и ее граждан.

Господин Слуцкий привел данные Росстата, согласно которым прирост приезжих мигрантов по итогам прошлого года составил 568,5 тыс. человек. Это максимальный показатель с 1995 года, когда он был 599 тыс. человек. «Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры»,— сказал парламентарий (цитата по РИА Новости).

Он обратил внимание и на формирование четкой стратегии суверенной миграционной политики, в основе которой должны быть интересы россиян. «Если экономике нужны мигранты, пускать только дозированно и на ограниченный срок, без привоза семей. И никакого им гражданства и социальных льгот за наш счет»,— подчеркнул лидер ЛДПР.

Леонид Слуцкий напомнил ситуацию в западноевропейских странах, где приезжее население «диктует» правительству свои правила жизни. России же не следует повторять этот опыт, убежден парламентарий.

Ранее в руководстве МВД заявили, что за первый месяц действия реестра контролируемых лиц ведомство добавило туда 685 тыс. иностранцев. Попавшие в список иностранцы ограничиваются в правах — например, не могут регистрировать юрлица и имущество. Фигурантам этого реестра следует до 30 апреля легализовать свое пребывание в РФ или покинуть страну.

Подробности — в материале «Ъ» «Нелегальным мигрантам настроили сеть».