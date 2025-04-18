Главные новости за 18 апреля. Сочи

На фоне кадрового голода зарплаты медработников в Сочи выросли. Медианная зарплата врачей достигла 85 тыс. руб.

Роспотребнадзор подтвердил безопасность черноморского побережья от Новороссийска до Сочи — курортный сезон пройдет в полном объеме. Угрозы распространения загрязнений нет, а мониторинг будет продолжаться все лето.

Средняя загрузка сочинских отелей в период майских праздников уже достигла 60–65%, а по ряду объектов превысила 80%.

В Адлерском районе Сочи пройдет традиционная многодневная велогонка в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоятся 30 апреля, а также 9, 10 и 11 мая 2025 года, что повлечет временные транспортные ограничения в горном кластере курорта.

Правоохранительные органы федеральной территории «Сириус» начали проверку по факту гибели 22-летней туристки из Перми. К смерти может быть причастен мужчина, с которым она познакомилась на курорте.

В Сочи завершается подготовка к летнему курортному сезону 2025 года. Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора выполнили более 2,8 тыс. исследований проб морской и речной воды. Около 100 образцов было взято непосредственно в зонах купания на пляжных территориях.

К курортному сезону 2025 года в Сочи дополнительно подготовят 10 новых пляжей. Общее количество пляжных территорий на побережье достигнет 180 объектов.

Контролеры общественного транспорта Сочи проверили около 55 тыс. пассажиров с начала 2025 года и составили 563 административных материала за безбилетный проезд.