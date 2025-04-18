На фоне кадрового голода зарплаты медработников в Сочи выросли

За год зарплаты врачей в Сочи увеличились, но медиков по-прежнему не хватает. Они остаются одной из самых дефицитных профессий, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года медицинские работники остаются в числе наиболее востребованных специалистов Краснодарского края. Врачи вошли в топ-10 популярных профессий по количеству размещенных вакансий, уступая лишь менеджерам по продажам, продавцам, операторам call-центра, поварам и бухгалтерам.

За первые три месяца 2025 года в Сочи опубликовано около 400 вакансий для врачей, что немного меньше показателя аналогичного периода 2024 года (460). Количество предложений для главврачей и заведующих отделениями выросло втрое — с 14 до 42, а для медсестер и медбратьев увеличилось с 198 до 209.

Медианная зарплата врачей в Сочи достигла 85 тыс. руб. (рост на 23% по сравнению с 69 тыс. в 2024 году), при диапазоне от 50,1 до 225 тыс. руб. Медсестрам и медбратьям работодатели предлагают в среднем 50 тыс. руб. против 42,5 тыс. годом ранее, а зарплатный диапазон составляет от 39,4 тыс. до 70,1 тыс. руб. Для главврачей и заведующих отделениями медианная зарплата достигла 130 тыс. руб. с колебаниями от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Всего в медицинской и фармацевтической отрасли Сочи в первом квартале 2025 года размещено 857 вакансий с медианной зарплатой 65,8 тыс. руб. Это немного меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (892 вакансии), но со значительным ростом оплаты труда (ранее — 59,1 тыс. руб.).

«Несмотря на небольшое сокращение числа вакансий, медики по-прежнему остаются самыми дефицитными специалистами наряду с работниками розницы в крае и самом Сочи. Так, на позицию врача в Сочи — всего одно резюме, медсестры — два, главврача и фармацевта-провизора — по три»,— комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Мария Удовик