С начала года в Сочи привлекли к ответственности более 500 безбилетных пассажиров

Контролеры общественного транспорта Сочи проверили около 55 тыс. пассажиров с начала 2025 года и составили 563 административных материала за безбилетный проезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи регулярно проводятся проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Контроль осуществляется в течение всего времени работы автобусов. С начала 2025 года было проверено около 55 тыс. пассажиров, в результате чего составлено 563 административных протокола за безбилетный проезд.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов отметил, что штраф за проезд без билета составляет одну тысячу рублей.

Оплату проезда необходимо производить при входе в автобус. На маршрутах с зональной тарификацией для корректного списания средств карту нужно приложить дважды — при посадке и высадке. В автобусах большого и среднего класса установлены валидаторы для самостоятельной оплаты банковской картой или картой «Пальма». Также принимаются наличные и льготные проездные.

По вопросам функционирования общественного транспорта, включая его санитарное состояние, жители и гости могут обращаться на горячую линию МКУ «Управление городского транспорта» по телефону 7-918-665-2-665, указав дату, номер транспортного средства и маршрут. Принимаются звонки и SMS-сообщения.

Мария Удовик