Полиция Сириуса проводит проверку после смерти туристки из Перми

Правоохранительные органы федеральной территории Сириус начали проверку по факту гибели 22-летней туристки из Перми. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ряда СМИ, 22-летняя девушка умерла в одной из больниц. Последний раз пострадавшая выходила на связь с родственниками 12 апреля, после чего перестала отвечать на звонки. Родные начали поиски и выяснили, что во время отпуска погибшая находилась в компании мужчины, с которым познакомилась на курорте.

По словам очевидцев, перед исчезновением мужчину видели, когда он тащил девушку волоком по земле, а затем бросил на дороге.

Мать погибшей пыталась связаться с мужчиной, но ее попытки ни к чему не привели. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Удовик