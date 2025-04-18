Роспотребнадзор подтвердил безопасность моря в Сочи в преддверии курортного сезона

Роспотребнадзор подтвердил безопасность черноморского побережья от Новороссийска до Сочи — курортный сезон пройдет в полном объеме, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Угрозы распространения загрязнений нет, а мониторинг будет продолжаться все лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Все черноморское побережье Краснодарского края, включая Сочи, признано безопасным для летнего отдыха. По словам Анны Поповой, вода в море за пределами Анапы и Темрюкского района соответствует санитарным нормам. На побережье, не затронутом чрезвычайной ситуацией, было проведено более 6 тыс. исследований, и ни одно из них не показало отклонений.

Госпожа Попова отметила, что течения Черного моря направлены с востока на запад, что делает маловероятным распространение загрязнений к другим курортам. Эта зона считается зоной низкого риска. В течение всего летнего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг для своевременного выявления любых изменений.

Мария Удовик