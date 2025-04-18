В Сочи провели свыше 2 тысяч проб воды к летнему сезону

В Сочи завершается подготовка к летнему курортному сезону 2025 года. Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора выполнили более 2,8 тыс. исследований проб морской и речной воды. Около 100 образцов было взято непосредственно в зонах купания на пляжных территориях, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Анализы воды подтвердили, что она соответствует санитарным требованиям и в образцах не обнаружено нефтепродуктов. Также проведен мониторинг объектов водоснабжения и водоотведения.

В этом сезоне специалисты планируют подготовить 10 новых пляжных зон, что увеличит их общее количество на сочинском побережье до 180. Сейчас проходят конкурсные процедуры.

Первые пляжи на популярных набережных начнут работу в мае. Все они предварительно будут обследованы водолазами для очистки дна от зимнего мусора, и проверка территории будет проводиться на расстоянии до 100 м от берега.

На каждом пляже в определенные часы будут дежурить матросы-спасатели, прошедшие переаттестацию. Для них организованы обучающие тренинги с участием сотрудников аварийно-спасательных служб.

По поручению мэра регулярно проводятся инспекции прибрежных территорий всех районов курорта. Оценивается готовность объектов, их санитарное состояние, а также обсуждаются вопросы благоустройства, создания безбарьерной среды и обеспечения безопасности.

Мария Удовик