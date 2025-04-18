В горах Сочи ограничат движение из-за велогонки

В Адлерском районе Сочи пройдет традиционная многодневная велогонка в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоятся 30 апреля, а также 9, 10 и 11 мая 2025 года, что повлечет временные транспортные ограничения в горном кластере курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В среду, 30 апреля, движение будет закрыто с 10:30 до 15:00 на участке от КПП Вольерный комплекс до ЛБК «Лаура».

В пятницу, 9 мая, ограничения вступят в силу с 14:30 до 17:00 на участке от КПП Вольерный комплекс до туннельного выезда с территории отеля «Дополнительная Горная Олимпийская деревня».

В субботу, 10 мая, с 14:40 до 17:00 будет закрыт участок от кругового движения на 45-м километре трассы А-149 (пересечение улиц Эстонская и Олимпийская) до площади Сбербанка горнолыжного курорта «Красная Поляна», включая улицы Созвездий, Гармонии, Февральская и Горная.

В воскресенье, 11 мая, с 13:30 до 17:30 ограничение движения коснется маршрута от ТРЦ «Галактика» через улицы Ачипсинская, Эстонская, Защитников Кавказа, далее по трассе А-149 до километрового знака «7 км Росавтодор», затем разворот и возврат по тому же маршруту до улицы Защитников Кавказа, поворот на Эстонскую и движение через мост по улицам Омеловой и Дубравной. Финиш велогонки пройдет на парковке спортивного комплекса «Русские горки».

Администрация города рекомендует учитывать данные ограничения при планировании поездок в горный кластер.

Мария Удовик