Загрузка ряда отелей в Сочи на майские праздники достигла 80%

Средняя загрузка сочинских отелей в период майских праздников уже достигла 60–65%, а по ряду объектов превысила 80%. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

«Резкого всплеска по числу бронирований на майские по большинству отелей точно не видим. Идет вполне предсказуемый рост обращений в связи с приближением майских праздников и высокого сезона»,— отметил господин Богданов.

Он также подчеркнул, что часть туристов сдерживает мнение о высоких ценах на размещение и авиаперелеты в Сочи, а также ошибочные представления о загрязнении Черного моря.

«Многие наши сограждане думают, что мазут на Черном море везде. Властям края и самому бизнесу нужно активнее вести информационно-разъяснительную работу»,— добавил Дмитрий Богданов.

На майские праздники 2025 года курорт ожидает около 350 тыс. гостей. В 2024 году курорты Краснодарского края за аналогичный период приняли 800 тыс. туристов при средней загрузке отелей на уровне 72%.

Также ожидается рост посещаемости туристических объектов. В частности, один из крупнейших парков развлечений региона прогнозирует увеличение числа гостей до 51 тыс. человек с 1 по 10 мая, что на 31% выше, чем в обычные дни. Пиковыми датами станут 1, 8 и 9 мая.

Мария Удовик