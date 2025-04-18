К курортному сезону в Сочи откроют 10 новых пляжей

К курортному сезону 2025 года в Сочи дополнительно подготовят 10 новых пляжей. Общее количество пляжных территорий на побережье достигнет 180 объектов, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сейчас проводятся конкурсные процедуры по отбору операторов пляжей. Представители администрации подчеркивают, что к работе будут допущены только команды, способные обеспечить безопасность и комфорт для местных жителей и туристов.

«К работе допустим только те команды, которые готовы работать ответственно и с максимальной самоотдачей, кто в полной мере обеспечит безопасность и комфорт для горожан и гостей курорта»,— заявляют в руководстве города.

За деятельностью пляжных операторов установят всесторонний непрерывный контроль со стороны как муниципалитета, так и органов надзора.

Первые зоны отдыха вдоль наиболее популярных набережных планируют запустить уже с 1 мая.

Мария Удовик