Главные новости 18 апреля. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 17 на 18 апреля в Ростовской области силы и средства ПВО отразили атаку беспилотников. Аппараты были уничтожены в Таганроге и Тарасовском районе.

Застройщики из других регионов, планирующие вести строительство в Ростовской области, теперь обязаны регистрировать свои юридические лица на ее территории.

Начальник управления транспорта Таганрога Максим Ковалев и его заместитель Михаил Григорян покинули должности. Увольнения прошли на фоне скандала — жители города жалуются на нехватку автобусов на маршрутах и грязные салоны.

Ростовский областной суд отказал в удовлетворении иска местных жителей о признании недействительными изменений в Генплан донской столицы, позволяющих проложить трассу «Западная хорда» через Кумженскую рощу и станицу Гниловскую. Активисты намерены обжаловать решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В том числе в список вошел ростовский гимнаст Никита Нагорный.

Власти Ростовской области могут пересмотреть часть уже выданных разрешений на строительство в агломерации. Объекты будут оцениваться на соответствие историческому градостроительному облику и обеспеченность социальной инфраструктурой.

В Таганроге работника ритуального бюро «Некрополь» подозревают в посредничестве при передаче взяток сотрудникам ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Обвиняемый признался в причастности к преступлению, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Кассационный суд изменил приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой. Ей назначено более мягкое наказание. Ранее экс-чиновница была признана виновной в превышении полномочий и приговорена к одному году десяти месяцам колонии-поселения. Кассация сократила Елизавете Жирковой срок на четыре месяца.