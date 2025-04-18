Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге уволены отвечающие за транспорт чиновники

Начальник управления транспорта Таганрога Максим Ковалев и его заместитель Михаил Григорян покинули должности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Камбулова в своем сообщении, проблемы транспорта в Таганроге так и не удается решить. Ежедневно жители жалуются на нехватку автобусов на маршрутах и грязные салоны. Кроме того, на рейсы выходят машины, которые давно пришли в негодность.

Светлана Камбулова добавила, что несмотря на кадровые перестановки, работа транспортного отдела продолжается.

Мария Хоперская

Новости компаний Все