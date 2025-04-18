Ростовский гимнаст Никита Нагорный попал в санкционный список Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В том числе в список вошел ростовский гимнаст Никита Нагорный. Это следует из соответствующих указов главы украинского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Помимо Нагорного в список вошли певец Шаман, актер Никита Джигурда, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, музыканты Александр Розенбаум и Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе, фехтовальщица Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе и др.

Санкции вводятся на десять лет. Они подразумевают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений и пр.

В феврале Никита Нагорный попал в санкционный список Евросоюза. В рамках 16-го пакета санкций гимнасту запретили въезд на территорию ЕС.

Никита Нагорный — многократный победитель Чемпионатов Европы и мира, а также золотой призер Олимпиады 2020 года в Токио. Спортсмен является заместителем председателя правления «Движения первых», а прежде числился начальником главного штаба «Юнармии». Никита Нагорный уже включен в санкционные списки Канады, Великобритании и США.

Кристина Федичкина