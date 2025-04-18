В деле о коррупции в таганрогском морге появился новый фигурант

В Таганроге работник ритуального бюро «Некрополь» подозревается в посредничестве при передаче взяток сотрудникам ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Фигуранту предъявлено обвинение, мера пресечения не избиралась. Вину он уже признал»,— отметил источник.

Ранее сообщалось, что в отношении руководителя Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксаны Терземан, а также сотрудниц учреждения Лианы Юсуповой и Олеси Хан возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в период пандемии они получили от жителей города в общей сумме 70 млн руб. за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Подробнее о деле читайте в тексте «Прейскурант приказал долго жить»

Кристина Федичкина