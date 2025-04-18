Чиновницу подвела знакомая

Кассационный суд изменил приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой. Ей назначено более мягкое наказание. Ранее экс-чиновница была признана виновной в превышении полномочий и приговорена к одному году десяти месяцам колонии-поселения. Кассация сократила Елизавете Жирковой срок на четыре месяца. По версии следствия, она приказала подчиненным подготовить постановление главы администрации города о предоставлении своей знакомой безвозмездно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Подсудимая не признала вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрел в кассационном порядке уголовное дело бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой, осужденной за превышение полномочий.

«Судом кассационной инстанции в качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены имеющиеся у осужденной звание “Ветеран труда” и медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения”, являющуюся государственной наградой. В связи с этим назначенное Жирковой основное наказание смягчено – вместо одного года десяти месяцев лишения свободы ей назначен один год шесть месяцев лишения свободы», – рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Кроме того, кассационным судом исключено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности, не мотивированное судом апелляционной инстанции.

Приговор первой инстанции обжаловала сторона защиты, которая заявляла о невиновности осужденной и отсутствии состава преступления. Более подробное содержание жалоб станет известно после публикации кассационного определения в картотеке суда.

В августе 2024 года Новочеркасский городской суд признал Елизавету Жиркову виновной в превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). После оглашения приговора экс-чиновница, находившаяся ранее под подпиской о невыезде, была взята под стражу в зале суда.

По версии следствия, в октябре 2021 года Елизавета Жиркова дала подчиненным указание подготовить постановление главы администрации города о предоставлении своей знакомой безвозмездно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Как сказано в материалах дела, документ впоследствии был подписан главой города, который не знал о преступных действиях своей подчиненной.

Елизавета Жиркова не признала вину. Ее защита настаивала на том, что получившая участок гражданка предоставила необходимые документы и оснований для отказа ей у администрации не было. Однако позже выяснилось, что один из документов был подложным. Получательницу участка осудили за мошенничество. И она дала показания против Жирковой.

Дело Елизаветы Жирковой слушалось дважды. Первый раз оно было рассмотрено Новочеркасским городским судом в феврале 2024 года. Тогда ей было назначено два года колонии-поселения. Стороны обжаловали решение суда, и Ростовский областной суд вернул дело на пересмотр из-за того, что первая инстанция не обратила должного внимания на доводы защиты.

Повторное рассмотрение дела шло с мая по август 2024 года. Чиновница была приговорена к одному году десяти месяцам колонии-поселения. Это решение также обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты. Рассмотрев апелляционные жалобы, Ростовский областной суд назначил Елизавете Жирковой дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности на госслужбе. Теперь кассационный суд изменил приговор и снизил наказание.

Кристина Федичкина