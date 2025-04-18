Чиновницу подвела знакомая
Бывшей замглавы Новочеркасска смягчили наказание за превышение полномочий
Кассационный суд изменил приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой. Ей назначено более мягкое наказание. Ранее экс-чиновница была признана виновной в превышении полномочий и приговорена к одному году десяти месяцам колонии-поселения. Кассация сократила Елизавете Жирковой срок на четыре месяца. По версии следствия, она приказала подчиненным подготовить постановление главы администрации города о предоставлении своей знакомой безвозмездно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Подсудимая не признала вину.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрел в кассационном порядке уголовное дело бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой, осужденной за превышение полномочий.
«Судом кассационной инстанции в качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены имеющиеся у осужденной звание “Ветеран труда” и медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения”, являющуюся государственной наградой. В связи с этим назначенное Жирковой основное наказание смягчено – вместо одного года десяти месяцев лишения свободы ей назначен один год шесть месяцев лишения свободы», – рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.
Кроме того, кассационным судом исключено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности, не мотивированное судом апелляционной инстанции.
Приговор первой инстанции обжаловала сторона защиты, которая заявляла о невиновности осужденной и отсутствии состава преступления. Более подробное содержание жалоб станет известно после публикации кассационного определения в картотеке суда.
В августе 2024 года Новочеркасский городской суд признал Елизавету Жиркову виновной в превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). После оглашения приговора экс-чиновница, находившаяся ранее под подпиской о невыезде, была взята под стражу в зале суда.
По версии следствия, в октябре 2021 года Елизавета Жиркова дала подчиненным указание подготовить постановление главы администрации города о предоставлении своей знакомой безвозмездно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Как сказано в материалах дела, документ впоследствии был подписан главой города, который не знал о преступных действиях своей подчиненной.
Елизавета Жиркова не признала вину. Ее защита настаивала на том, что получившая участок гражданка предоставила необходимые документы и оснований для отказа ей у администрации не было. Однако позже выяснилось, что один из документов был подложным. Получательницу участка осудили за мошенничество. И она дала показания против Жирковой.
Дело Елизаветы Жирковой слушалось дважды. Первый раз оно было рассмотрено Новочеркасским городским судом в феврале 2024 года. Тогда ей было назначено два года колонии-поселения. Стороны обжаловали решение суда, и Ростовский областной суд вернул дело на пересмотр из-за того, что первая инстанция не обратила должного внимания на доводы защиты.
Повторное рассмотрение дела шло с мая по август 2024 года. Чиновница была приговорена к одному году десяти месяцам колонии-поселения. Это решение также обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты. Рассмотрев апелляционные жалобы, Ростовский областной суд назначил Елизавете Жирковой дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет после освобождения занимать определенные должности на госслужбе. Теперь кассационный суд изменил приговор и снизил наказание.