Военные уничтожили БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе

В ночь с 17 на 18 апреля в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам главы региона, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Таганроге и Тарасовском районе.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять», – резюмировал врио губернатора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поздно вечером 17 апреля на всей территории донского региона объявили беспилотную опасность.

Владимир Андреев