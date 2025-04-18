Почти 3 тысячи СМИ было закрыто в России в 2024 году

Количество действующих СМИ в России продолжает снижаться. По итогам прошлого года было закрыто 2970 СМИ, больше половины из которых — печатные. Об этом на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», рассказал заместитель гендиректора ИА «Интерфакс» Юрий Погорелый.

«Физическая инфраструктура реализации СМИ продолжает сокращаться. Печать находится в жутко тяжелом состоянии и с точки зрения дистрибуции, и с точки зрения физического производства»,— отметил господин Погорелый.

Он добавил, что большая часть новых печатных СМИ представлена научными и тематическими журналами, а также развлекательными изданиями. Среди новых зарегистрированных сетевых СМИ — сайты госорганов, работающие уже давно, но сейчас получившие официальный статус.

По данным Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП), за последние 20 лет число павильонов прессы в России сократилось в четыре раза. На сокращение числа киосков влияют, в частности, повышение арендной платы и отказы администраций регионов продлевать договоры с распространителями.

Как писал «Ъ» в декабре, издательства с нового года начали повышать цены на печатные книги на 7–10%. Рост цен обусловлен удорожанием производства — в частности, полиграфических услуг на 20%, логистики, а также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7%.