Смольный не сможет приравнять прожиточный минимум в Петербурге к московскому

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина в ходе прямой линии отрицательно ответила на вопрос местного жителя, который поинтересовался, нельзя ли приравнять прожиточный минимум в Петербурге к московскому, сообзщает ЗАКС.Ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам чиновницы, федеральные власти устанавливают экономические критерии для каждого региона, а затем с помощью специальных коэффициентов рассчитывают сумму прожиточного минимума.

В итоге коэффициент в городе на Неве составляет 1,09, в столице — 1,2. На цифры влияют и природно-климатические условия, и цены на продукты и услуги, и другие факторы.

Поэтому в Петербурге прожиточный минимум составляет 19,3 тыс. рублей, а в Москве — 23,3 тыс. рублей. Решать за федеральный центр вопрос о прожиточном минимуме местные власти не могут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала 2025 года город на Неве предоставил более 400 квартир ветеранам боевых действий, другим льготным категориям и очередникам общей очереди.

Андрей Маркелов