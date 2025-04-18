АСВ объявило о начале выплат вкладчикам Промтрансбанка

Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать возмещение вкладчикам Промтрансбанка с сегодняшнего дня. Как сообщила пресс-службе госкорпорации, средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».

«Для этого нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) или на портале "Госуслуги"»,— говорится в пресс-релизе.

На этом же портале можно узнать размер причитающихся выплат.

Центробанк 15 апреля отозвал у ПТБ лицензию на проведение банковских операций. Причинами принятия решения стали нарушения законодательства о банковской деятельности, «хроническая убыточность» и обслуживание клиентов, проводивших подозрительные перечисления.

По предварительным данным АСВ, застрахованы вклады 23,3 тыс. физических и юридических лиц — клиентов ПТБ, из них у 5,7 тыс. лиц на счету менее 1 тыс. руб. Вкладчикам будет выплачено 5,64 млрд руб. Клиенты, на чьих счетах и вкладах оказались средства, превышающие установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации банка.

Наталья Балыкова