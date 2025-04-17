Главные новости за 17 апреля. Сочи

Психологи оказались самыми низкооплачиваемыми специалистами в Сочи в первом квартале 2025 года с медианной зарплатой 40 тыс. руб. Тем временем медианный заработок дворников в Сочи составляет 50 тыс. руб.

В майские праздники 2025 года «Сочи-Парк» планирует принять более 51 тыс. посетителей. В 2024 году с 1 по 10 мая парк и его объекты посетило свыше 47 тыс. гостей.

Приволжская железная дорога запускает сезонные поезда из Саратова к черноморским курортам. Составы будут следовать в Сочи и Новороссийск через день на протяжении всего лета.

Горнолыжные курорты Сочи увеличили туристический поток на 4% по сравнению с 2024 годом, приняв более 2,1 млн отдыхающих за основной зимний сезон 2025 года. С 1 по 11 мая трассы в долине Цирк-2 курорта Красная Поляна будут открыты для посетителей.

В Сочи операторы кикшеринга с 17 апреля 2025 года понизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности движения на тротуарах. Ограничения коснулись всех городов России, в том числе Сочи.

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание на строительной площадке нового семиэтажного социального дома в Хостинском районе, который предназначен для переселения более ста семей из аварийного и ветхого жилья до конца 2027 года.

Сочинский национальный парк занял первое место по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. За первый квартал 2025 года его посетили более 1 млн человек.

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего иностранца, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы. В отношении других участников преступной группы проводится отдельное расследование.