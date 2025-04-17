Горнолыжные курорты Сочи приняли более 2,1 млн туристов за зимний сезон

Горнолыжные курорты Сочи увеличили туристический поток на 4% по сравнению с 2024 годом, приняв более 2,1 млн отдыхающих за основной зимний сезон 2025 года. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Склоны в горах Сочи остаются притягательным местом для путешественников со всей России, подчеркивает мэр курорта. Часть горнолыжных трасс, расположенных на верхних отметках, будет функционировать до конца апреля. В долине Цирк-2 на высоте 2 тыс. м посетители смогут кататься и в первые дни мая.

В это же время на прибрежной территории начнут работу первые летние пляжи.

«Курорт востребован, и мы работаем над тем, чтобы в любой сезон обеспечить широкие возможности для хорошего и запоминающегося отдыха»,— отмечает Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Горнолыжный сезон 2024/2025 продолжается на курорте «Газпром Поляна». На склонах горы Лаура катание доступно до 21 апреля, а на Альпике — до конца месяца.

С 1 по 11 мая трассы в долине Цирк-2 курорта Красная Поляна будут открыты для посетителей. Пока работают канатные дороги «Восточный лес», «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря». Остальные канатные дороги временно приостановлены для проведения регламентных работ до конца апреля.

Курорт «Красная Поляна» также предложил туристам три пешеходных маршрута: Тропа здоровья, Папоротниковая и Заброшенный бугель. Всего на курорте доступно 40 км пеших маршрутов, которые будут открываться по мере повышения температуры.

Мария Удовик