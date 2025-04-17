С начала года Сочинский нацпарк принял более 1 млн посетителей

Сочинский национальный парк занял первое место по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. По данным Росзаповедцентра Минприроды России, за первый квартал 2025 года его посетили более 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский национальный парк Фото: Сочинский национальный парк

В январе парк принял свыше 400 тыс. туристов, а в феврале и марте — более 300 тыс. ежемесячно. На втором месте расположился нацпарк «Лосиный остров» с показателем более 850 тыс. гостей. Замкнул тройку лидеров Кисловодский нацпарк в Ставропольском крае, который посетили более 790 тыс. человек.

Всего за первые три месяца 2025 года заповедники, национальные парки и заказники страны посетили 3,9 млн человек, что на 1,6 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году особо охраняемые природные территории Сочи посетили свыше 3,4 млн человек, что примерно в полтора раза превысило показатели предыдущего года. Посещаемость некоторых объектов в зимние праздники сезона 2024–2025 увеличилась на треть.

Среди наиболее популярных мест у жителей и гостей курорта — Дендрарий, Змейковские водопады, «33 водопада», водопады Псыдах и Шапсуг, гора Большой Ахун, Агурское ущелье, Ажек и вольерный комплекс «Лаура».

Мария Удовик