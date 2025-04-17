Из Саратова запустят сезонные поезда в Сочи и Новороссийск

Приволжская железная дорога запускает сезонные поезда из Саратова к черноморским курортам. Составы будут следовать в Сочи и Новороссийск через день на протяжении всего лета, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В маршрутах Саратов — Имеретинский Курорт (поезда №506/505) и Саратов — Новороссийск (поезда №470/469) предусмотрены вагоны разных классов обслуживания, специальные места для маломобильных граждан и багажные купе.

Кроме того, в летний период дополнительные пассажирские рейсы назначены из Нижнего Новгорода на побережье Краснодарского края. В даты повышенного спроса будут введены дополнительные рейсы скорого фирменного поезда №37/38 до Имеретинского Курорта. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Ъ-Сочи» писал, что с 17 по 25 апреля 2025 года на черноморском побережье Краснодарского края изменится расписание пригородных поездов. В этот период некоторые электрички, следующие по маршрутам Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор и Аэропорт — Роза Хутор, не будут курсировать из-за технологических работ.

Мария Удовик