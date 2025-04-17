«Сочи-Парк» планирует принять более 51 тысячи гостей на майские праздники

В майские праздники 2025 года «Сочи-Парк» планирует принять более 51 тыс. посетителей. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Сочи Парк» Фото: АО «Сочи Парк»

Выручка «Сочи-Парка» вместе с прилегающими объектами — аттракционами «Колесо обозрения» и «Богатырские гонки», расположенными за пределами огороженной территории, а также детским центром «Медведия» — возросла на 17% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. При этом доход непосредственно самого парка увеличился на 19%.

Руководство комплекса ожидает значительный приток посетителей в майские праздники 2025 года. По статистике, в этот период посещаемость парка возрастает более чем на 31% по сравнению со среднедневными показателями апреля и 10 дней после майских праздников. Пиковыми датами традиционно являются 1, 8 и 9 мая.

В 2024 году с 1 по 10 мая парк и его объекты посетило свыше 47 тыс. гостей. В 2025 году администрация прогнозирует увеличение числа посетителей до 51 тыс.

«Ъ-Сочи» писал, что в новогоднюю ночь «Сочи-Парк» принял рекордное количество гостей — более 15 тыс. человек. В 2024 году более 2,2 млн человек посетили тематический парк развлечений.

Мария Удовик