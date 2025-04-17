Прокуратура передала в суд дело о попытке сбыта 13 кг наркотиков в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего иностранца, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, в сентябре 2024 года фигурант дела вступил в преступную группу, где выполнял роль закладчика. Обвиняемый получил от соучастников партию синтетического наркотика эфедрон весом более 13 кг.

Обвиняемый приехал в Сочи для сбыта запрещенного вещества и до января 2025 года успел создать 15 оптовых тайников в Лазаревском районе. Однако его преступный план был прерван — правоохранительные органы остановили незаконную деятельность и изъяли наркотики.

Материалы дела направлены в Лазаревский районный суд Сочи для дальнейшего рассмотрения. В отношении других участников преступной группы проводится отдельное расследование.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее судимый сочинец организовал наркопритон в своей квартире. Шестерых посетителей притона привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных веществ.

Мария Удовик