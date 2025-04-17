В Сочи возведут семиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание на строительной площадке нового семиэтажного социального дома в Хостинском районе, который предназначен для переселения более ста семей из аварийного и ветхого жилья до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Строительство ведется на земельном участке площадью около 6 тыс. кв. м на улице Есауленко. В обсуждении проекта участвовали представители департамента строительства, городского хозяйства и администрации района. Новый жилой дом будет включать 105 квартир, а также парковку и детскую игровую площадку на прилегающей территории.

Господин Прошунин отметил, что положительное заключение Государственной экспертизы по проекту получено, и сейчас ожидается финансирование. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2027 года.

В 2024 году в Сочи с использованием средств нацпроекта «Жилье и городская среда» будут построены социальные дома на улицах Тимирязева и Доброй. В 2025 году планируется начать работы на трех новых объектах — по улицам Есауленко, Чехова и Вишневой.

«Ъ-Сочи» писал, что жительница Сочи с двумя совершеннолетними сыновьями вынужденно проживает в нежилом подвальном помещении многоквартирного дома по улице Дмитриевой, построенного в 1978 году. С 2017 года в помещении отсутствуют водоснабжение и канализационная система.

Мария Удовик