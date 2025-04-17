В Сочи ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч

В Сочи операторы кикшеринга с 17 апреля 2025 года понизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности движения на тротуарах. По данным компаний Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh, ограничения коснулись всех городов России, в том числе Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

IoT-модули, установленные в самокатах, технически не позволят устройствам разгоняться выше установленного предела. Новое ограничение на 5 км/ч ниже максимально разрешенной скорости для средств индивидуальной мобильности (СИМ) по действующим правилам дорожного движения.

Согласно статистике операторов, средняя скорость передвижения пользователей электросамокатов составляет 17–20 км/ч. Инициатива направлена преимущественно на небольшую группу водителей с агрессивным стилем вождения, доля которых составляет менее 1% от общего числа пользователей.

«Май — самый активный весенний месяц по количеству поездок и притоку новичков»,— сообщили представители кикшеринговых компаний. Тестирование сниженного скоростного режима позволит оценить его влияние на комфорт всех участников движения.

По действующим ПДД, при отсутствии велодорожек самокаты обязаны двигаться по тротуарам, а не по краю проезжей части. Уже сейчас в городах существуют «медленные зоны», где скорость самокатов ограничивается в местах с интенсивным пешеходным потоком.

Операторы отмечают, что помимо регулирования скорости они внедряют и другие меры безопасности, включая штрафы за серьезные нарушения, такие как поездки в нетрезвом виде, езда вдвоем и использование самокатов несовершеннолетними.

Мария Удовик