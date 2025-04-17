Медианная зарплата психологов в Сочи стала самой низкой на рынке труда

Психологи оказались самыми низкооплачиваемыми специалистами в Сочи в первом квартале 2025 года с медианной зарплатой 40 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе hh.ru. Специалисты, практикующие частным образом, зарабатывают больше, но в организациях их доход остается невысоким, причем часто речь идет о неполной занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В список профессий с минимальными медианными зарплатами также вошли копирайтеры, редакторы и корректоры (45 тыс. руб.). При этом представители рекрутинговой платформы отмечают, что часть их функций уже перешла к нейросетям. Однако встречаются и предложения с более высокими доходами для специалистов, уверенно владеющих искусственным интеллектом.

Мерчандайзеры с медианной зарплатой 46,7 тыс. руб. также попали в антирейтинг по зарплатам, что характерно для сферы розничной торговли в целом.

Медианный заработок дворников в Сочи составляет 50 тыс. руб., что на 10 тыс. выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. Согласно апрельским данным, средняя зарплата дворника в России достигла 37,4 тыс. руб., увеличившись на 7,4 тыс. по сравнению с началом прошлого года.

Самые высокие медианные зарплаты среди низкооплачиваемых профессий в Сочи предлагают охранникам (55 тыс. руб.), артистам и аниматорам (53,6 тыс. руб.), а также швеям и закройщикам (52,8 тыс. руб.).

Мария Удовик