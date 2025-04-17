Студенческий кампус в Чувашии за 25 млрд и падение цен на съемное жилье в Казани

К 2030 году в Чувашии планируют построить студенческий кампус на 2,5 тыс. человек. Примерная стоимость проекта оценивается в 20–25 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал».

Средняя стоимость аренды квартир в Казани и Чебоксарах по итогам первого квартала 2025 года снизилась. В Казани упали цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а в Чебоксарах — на все типы жилья. В Казани аренда однокомнатных квартир снизилась на 3,9% и составила 32 тыс. руб. в месяц.В Чебоксарах аренда однокомнатных квартир снизилась на 4,9%, до 21,9 тыс. руб.

Власти Чувашии планируют начать строительство первого дома под арендное жилье в Чебоксарах в 2026 году. Опыт, полученный в Чебоксарах, власти намерены масштабировать, в том числе на Новочебоксарск, где уже определена потребность в таком жилье.

Арбитражный суд Нижегородской области отклонил иск Карины Богуславской — дочери депутата Госдумы, основателя компании «Нэфис косметикс» Ирека Богуславского — к производителю бытовой химии «Синергетик» на 10,7 млрд руб.Госпожа Богуславская утверждала, что слоган «Синергетика» — «Я люблю свою семью» — нарушает ее права на товарный знак. В иске она требовала запрета на рекламу продукции, ее изъятия из оборота, а также компенсации

Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана Рафаэль Шавалиев покидает пост главврача и переходит на работу в департамент Министерства здравоохранения России.В пресс-службе больницы сообщили, что господина Шавалиева на работу в департамент Минздрава России пригласил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Марийское управление ФАС оштрафовало на 300 тыс. руб. микрофинансовую организацию (МФО) за недостоверную рекламу. Нарушения были выявлены в рекламном баннере МФК «ЭкспрессДеньги», размещенном на одной из улиц Йошкар-Олы.

По представлению прокуратуры были досрочно прекращены полномочия главы Сокуровского сельского поселения Лаишевского района Татарстана Руслана Газизуллина в связи с утратой доверия.По информации ведомства, с 2021 по 2023 год мужчина подавал декларации о доходах на себя, супругу и детей, он указал не все банковские счета и завысил сумму доходов на 850 тыс. руб.

Правоохранители проверят материалы о возможных нарушениях мэра Новочебоксарска. Все документы, собранные депутатами о работе главы города Максима Семенова, направлены в силовые структуры.

Дарья Сайфиева