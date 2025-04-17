Глава поселка в Лаишевском районе Татарстана уволен по утрате доверия

По представлению прокуратуры были досрочно прекращены полномочия главы Сокуровского сельского поселения Лаишевского района Татарстана Руслана Газизуллина в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

По информации ведомства, с 2021 по 2023 год мужчина подавал декларации о доходах на себя, супругу и детей, он указал не все банковские счета и завысил сумму доходов на 850 тыс. руб.

Руслан Газизуллин также использовал муниципальное имущество в личных целях.

Дарья Сайфиева